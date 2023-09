João Moutinho disponível poderá estrear-se frente ao Sporting

João Moutinho foi o último reforço de verão do Sp. Braga. Viajou para a Grécia e viveu a passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões, apesar de não ter jogado por não estar inscrito, mas na Liga está tudo regularizado e poderá fazer a estreia este domingo, diante do Sporting, clube que representou."Não gosto de individualizar nas minhas análises, parece injusto quando tanto apelo ao espírito coletivo que quero que exista, sendo prioridade acima de tudo e de todos no Sp. Braga. O João está disponível, pode acrescentar muito pela qualidade individual e pela capacidade de trazer mais valia à equipa", resumiu Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em conferência de imprensa.João Moutinho fez grande parte da formação no Sporting e começou nos leões o seu trajeto profissional, tendo saído do emblema de Alvalade em 2010, para o FC Porto.