João Moutinho: «Resultado é um pouco injusto»

Titular diante do Nápoles , João Moutinho lamentou a derrota do Sp. Braga no fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões, num jogo no qual considera que os minhotos fizeram o suficiente para não perder."Fizemos um bom jogo. Entrámos bem, conseguimos criar oportunidades, mas infelizmente em alguns erros individuais e coletivos, de dois lançamentos fazem duas jogadas que dão golo. Torna tudo mais difícil para a missão de discutir o jogo e ganhar. Infelizmente, não foi possível. O Nápoles tem uma grande equipa, experiente nestas competições e ganhou. Sabíamos que, mesmo perdendo, caso o Real ganhasse ou empatasse podíamos ficar nas competições europeias. Agora é seguir em frente", comentou, em declarações à DAZN.Questionado sobre a postura do Nápoles neste jogo, o médio não se mostrou surpreendido. "Não vi o Nápoles a pressionar muito, mas sim a ser uma equipa inteligente a aproveitar os espaços nas costas. Conseguiu criar algumas oportunidades, mas acho que podíamos ter feito um ou dois golos. Resultado é um pouco injusto, a meu ver. Com o que criámos podíamos ter saído com um resultado mais satisfatório. Não conseguimos, é trabalhar para conseguir melhores resultados".A fechar, um olhar ao futuro nas provas europeias, no caso na Liga Europa. "Trabalhar da mesma forma. Somos um grupo forte, sabemos que vamos defrontar grandes equipas na Liga Europa e temos de fazer grandes jogos, é isso que vamos tentar."