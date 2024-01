Jorge Mendes distinguido na gala do Sp. Braga: «Este clube é uma referência do futebol nacional e internacional»

Jorge Mendes foi distinguido na Gala Legião de Ouro desta segunda-feira com o prémio Gverreiro de Ouro e Mérito e, na hora de discursar, elogiou o trabalho que os minhotos têm vindo a desenvolver, nomeadamente na formação de jovens jogadores."É uma grande honra e é com orgulho que recebo este prémio de um grande clube do futebol português. O Sp. Braga é hoje uma referência no futebol nacional e internacional. Construiu uma Cidade Desportiva que está ao nível das melhores da Europa e tem uma academia que será o suporte da equipa principal por muitos anos. Agradeço a distinção ao clube e ao presidente e aproveito para desejar todo o sucesso do mundo para o futuro, e muitos parabéns pela vitória na taça da Liga", referiu o agente.