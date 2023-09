José Fonte considera o empate justo: «Quando não se pode ganhar, não se perde»

José Fonte considerou o empate (1-1) com o Sporting justo, mas garantiu que o Sp. Braga quis conquistar os três pontos."Foi um jogo de nível elevado com duas equipas que quiseram ganhar. O Sp. Braga saiu em busca do resultado depois de termos sofrido o golo, penso que reagíamos bem. Queríamos a vitória, mas quando não se pode ganhar, não se perde. Queremos mais, agora queremos ir a Moreira de Cónegos conquistar os três pontos. Foi um jogo positivo após uma partida desgastante na Grécia, foi muito cansativo, e temos de tirar as coisas positivas. Se vencermos o Moreirense vamos ficar a um bom nível", afirmou o central, à Sport TV, onde ainda disse que o jogo foi dividido: "Creio que o empate era justo tendo em conta o que ambas as equipas fizeram, na segunda parte fomos mais acutilantes, criámos mais ocasiões. Foi um jogo dividido no qual o empate se ajusta".O defesa ainda abordou o duelo com Gyökeres. "É bom jogador, com bom nível que está habituado ao futebol inglês, tal como eu. Foi um bom duelo. Gosto de defrontar bons jogadores e ele é um bom jogador desta Liga", acrescentou, antes de deixar um conselho ao seu companheiro da defesa Niakaté: "O papel dos mais velhos e do míster é aconselhar calma, os jogos agora têm 100 minutos. Não podemos ver amarelos por protestos".