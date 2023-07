José Fonte: «Foi um bom teste, com uma boa equipa, num jogo difícil»

Titular no empate a um golo diante da Roma , José Fonte mostrou-se feliz por ter voltado a jogar em Portugal e reforçou a vontade que o Sp. Braga tem em lutar pelo título de campeão nacional.Já me tinha esquecido de quão bom é estar no nosso país, com amigos e família e diante dos nossos adeptos, portugueses. É um regresso feliz.Uma das coisas que me pediram foi comunicação, liderança, trazer a experiência que a equipa necessita. Só através da comunicação se consegue ligar a malta no jogo, acertar posições para estarmos todos nas posições certas e concentrados no que temos de fazer. É isso que tenho tentado fazerEstamos a tentar melhorar todos os dias, estamos a trabalhar bem, a trabalhar forte, é nestes jogos que se ajustam pequenos detalhes. Foi um bom teste, com uma boa equipa, num jogo difícil, mas há muito a melhorar. Temos de nos preparar mais para o primeiro jogo.Sinto que há muita qualidade, sinto que há ambição e que há capacidade de trabalho. Os objetivos e sonhos passam por ganhar títulos, mas para isso é preciso trabalhar muito e estarmos todos no mesmo barco, remar todos para o mesmo lado. É difícil, mas é um objetivo que temos de ter na cabeça. Temos de trabalhar para o atingir.