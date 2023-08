José Fonte: «Não fujo à ambição»

O internacional português José Fonte foi o jogador escolhido para fazer a antevisão à partida com o TSC Backa Topola, que tem lugar esta terça-feira às 19h00. O defesa-central diz que é preciso relativizar a última derrota na Liga Betclic e fala do "sonho" em ser campeão pelos minhotos."Uma mensagem de calma. Inclusive, o mister falou e disse que não estava tudo bem quando vencemos 3-0 e nem está tudo mal agora. Acreditamos nas nossas qualidades, no nosso trabalho. A época vai ser longa, o objetivo era ter começado com uma vitória [na Liga], mas queremos ganhar os pontos que perdemos. Mas, agora, o foco é a Liga dos Campeões.""Essa pergunta é para o míster… A mim compete-me estar preparado para tudo e aceitar as decisões do treinador. Amanhã, se for chamado, estou preparado, dando o meu contributo. Jogando ou não.""Estou muito feliz como tenho sido tratado por todos. Já não me lembrava de quão bom é o nosso país, já saí há 16 anos, e estou extremamente feliz em Portugal e em Braga. Apercebi-me da grandeza do Sp. Braga com todas estas condições. Não há desculpas: o Sp. Braga está entre os maiores de Portugal. A vontade é imensa em atingir os objetivos.""Não disse que a meta era ser campeão, mas sim que o sonho era ser campeão. E vamos trabalhar para isso. Sei das dificuldades que vamos enfrentar, mas não fujo à ambição. O sonho é conseguir algo histórico com este grupo, vamos trabalhar muito para estar perto disso, sempre conscientes das dificuldades. O sonho ninguém nos pode matar."