José Fonte: «Temos equipa para fazer melhor e vamos continuar a lutar»

José Fonte foi uma das vozes do balneário do Sp. Braga que veio a terreiro reagir à derrota (0-1) frente ao Real Madrid. O defesa central, de 39 anos, diz que faltou um pouco de coragem à equipa, mas sublinhou que ninguém vai baixar os braços nas últimas duas jornadas da fase de grupos da Champions."Começámos bem o jogo, acredito que o golo podia ter-nos dado algum alento. Teríamos algo a que nos agarrar. Mesmo estando a perder 0-1 estás no jogo, não podemos é perder a bola em zonas perigosas, porque eles são fortíssimos na transição. Faltou um bocadinho de coragem talvez para ir à procura de outro resultado. Quanto mais queres ir para a frente, mais difícil é atrás. Falta dois jogos e temos de nos bater o melhor possível. Ao intervalo estávamos no jogo. Sabemos que com este resultado teríamos uma chance e o objetivo passava por acertar algumas coisas que não estiveram tão bem. Duas perdas de bola resultaram em dois golos. Não pode acontecer. Por muito que o míster tenha falado no intervalo, há coisas que não controlamos. Temos equipa para fazer melhor e vamos continuar a lutar", disse José Fonte, à DAZN, ilibando Álvaro Djaló pelo penálti falhado:"O Álvaro ainda vai falhar muitos penáltis, infelizmente. Só falha quem lá está. Somos uma equipa, ganhamos e perdemos como equipa. Tem-nos dado muitas vitórias, está muito bem na equipa. Quando chegar outra vez a altura da Champions, teremos algo a dizer, estaremos cá."