Juninho: «Jogamos olhos nos olhos contra qualquer adversário»

Juninho, jogador do Qarabag, não escondeu o sorriso na hora de falar com os jornalistas sobre o triunfo frente ao Sp. Braga (4-2). Mas apesar da felicidade pela vitória, o jogador garante que nada está ganho.

"Viemos com o pensamento de ganhar e estamos felizes com o resultado conseguido. Temos mais um jogo, vamos concentrar-nos nisso e manter a cabeça no lugar. Jogamos olhos nos olhos contra qualquer adversário. Não é fácil fazer isso, mesmo no Azerbaijão, mas a nossa equipa está bem trabalhada, fazemos o que treinador pede e recuar nunca foi a identidade do Qarabag. Pensamos sempre em pressionar alto e ir em busca do resultado", registou.

"É uma boa vantagem, mas temos de manter a cabeça no lugar porque há mais um jogo", destacou.