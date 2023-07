Kauan Kelvin: «Os meus objetivos passam por ganhar muitos títulos pelo Sp. Braga»

Kauan Kelvin foi oficializado como reforço do Sp. Braga e, apesar de inicialmente apontado à equipa B, o jovem brasileiro de 18 anos não deve demorar muito tempo para atingir o mais alto patamar."Quando estava a assinar, passou-me pela cabeça que eu nunca tinha imaginado chegar a um clube como o Sp. Braga. Estou muito feliz por estar aqui. É o começo de uma nova jornada. Vim para ajudar o lube, estou muito feliz e espero conseguir dar sempre o meu melhor", disse o médio ofensivo que tem na polivalência uma das suas armas, uma vez que cumpre vários posições do meio-campo para a frente."O Sp. Braga é uma clube muito grande, o estádio é lindo, é a cidade perfeita e tenho a certeza que me vou adaptar muito rápido", sinalizou Kelvin nas suas primeiras declarações aos meios dos arsenalistas em que registou também ser "um jogador com muita qualidade, com boa finalização"."Gosto de jogar próximo da área contrária, porque ali é o meu ponto forte. Os meus objetivos passam por ganhar muitos títulos pelo Sp. Braga", vincou ainda o jovem brasileiro, concluindo com uma mensagem de otimismo em relação ao futuro próximo: "Estou a começar pela equipa B, mas um dos objetivos é alcançar a equipa A no futuro. Quero ganhar muitos títulos e ser feliz. Podem ter a certeza que eu vou dar o máximo em campo, pelos meus colegas de equipa. Vou correr e lutar até ao fim, porque sou um Gverreiro."