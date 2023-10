Kepa antecipa duelo do Real Madrid na Pedreira: «Sp. Braga vai causar-nos problemas»

Kepa Arrizabalaga, guarda-redes do Real Madrid, antecipou o encontro de amanhã em casa do Sp. Braga, a contar para a 3.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões. "Estamos de volta à Champions para uma dupla jornada, temos uma partida complicada amanhã, frente a um adversário que, a jogar no seu estádio, complicada mais a tarefa aos adversários. O Sp. Braga vai causar-nos problemas, mas queremos os três pontos, até porque estamos confiantes", disse o guardião espanhol dos merengues, acrescentando:"Estamos numa boa dinâmica, começámos bem a temporada e estamos no bom caminho, cada vez melhores."