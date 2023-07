Mario González despede-se do Sp. Braga: «A minha passagem não foi como imaginava...»

View this post on Instagram A post shared by Mario González Gutiérrez (@marieteg)

Mario González já se despediu dos colegas e staff do Sp. Braga, depois do seu passe ter sido vendido pela SAD ao Los Angeles FC, da Major League Soccer, o campeonato dos Estados Unidos da América, por 2,3 milhões de euros. Este domingo, deixou uma mensagem nas redes sociais, onde lamenta o reduzido sucesso na passagem pelos guerreiros."Hoje é o dia de me despedir de todos vós. A minha passagem pelo Sp. Braga não foi como eu imaginava quando assinei com tanto entusiasmo por este clube. Devido a várias circunstâncias, não pude dar o meu melhor durante o tempo em que aqui estive, o que me entristece, mas posso dizer, com orgulho, que dei o meu melhor em todos os treinos e em todos os jogos. Saio de cabeça erguida", escreveu Mario González, na sua conta de Instagram.O jogador tinha assinado pelo Sp. Braga há dois anos, na altura ao ter sido recrutado aos quadros do Villarreal por 1,5 milhões de euros. Fez apenas meia temporada nos minhotos, tendo em conta que em janeiro de 2022 foi emprestado aos espanhóis do Tenerife e, na última temporada, aos belgas do Leuven.