Mario González integrado no arranque do Sp. Braga

O Sp. Braga versão 2023/24 apresentou-se na manhã desta sexra-feira ao trabalho com a habitual bateria de testes médicos e físicos a marcar o início da pré-época.



Destaque para a presença do espanhol Mario González, que esteve emprestado na última época aos belgas do Leuven, e de Rodrigo Macedo, jovem avançado de 19 anos que marcou 17 golos na equipa de sub-23 na época passada.



De resto, o grupo liderado por Artur Jorge apresentou-se com os seguintes 23 elementos:



Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Hornicek e Bernardo Fontes.

Defesas: Tormena, Niakaté, Paulo Oliveira, Borja e Adrián Marín.

Médios: Castro, Pizzi, André Horta, Al Musrati, Vítor Carvalho, Djibril e Gorby.

Avançados: Bruma, Simon Banza, Rodrigo Gomes, Mário Gonzalez, Álvaro Djaló, Roger e Rodrigo Macedo.



Tal como estava previsto, Ricardo Horta, Joe Mendes e Serdar, por terem estado ao serviço das respetivas seleções e devidamente autorizados pelo clube, vão apresentar-se em Braga mais tarde, sendo que Víctor Gómez e Abel Ruiz continuam a representar a seleção sub-21 de Espanha no Campeonato da Europa da categoria e também vão juntar-se ao grupo mais tarde em data a definir.





