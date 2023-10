Matheus após semana de emoções fortes: «Foi para testar o nosso coração... mas ele está bom!»

O Sp. Braga está a retomar o fôlego depois de uma semana de fortes emoções, marcada por duas reviravoltas consecutivas, primeiro na Champions diante do Union Berlin (3-2) e, depois, do Rio Ave, no campeonato (2-1). Em ambos os casos, o triunfo só foi conseguido com golos para lá dos 90 minutos."Foi uma semana muito positiva… foi para testar o nosso coração, mas o nosso coração está bom!", começou por dizer Matheus, com sorrisos à mistura, durante a visita a uma escola. "Mas foi uma semana muito boa, em que o acreditar, a fé, a crença de guerreiro contou muito. Quando dizemos que é até ao fim, nestes dois jogos isso foi notório. Foi uma semana maravilhosa", apontou.E a propósito de assuntos cardíacos, Matheus espera que os adeptos possam ficar mais sossegados em breve, assumindo a vontade de melhorar no capítulo defensivo, ainda que não considere isso uma questão alarmante. "Não preocupa, porque lá na frente estamos a fazer mais. Se marcarmos mais e sofrermos menos, os três pontos é o que conta, ninguém quer saber quanto ficou, querem é saber a classificação no final", disse."Temos sofrido muitos golos, não há como esconder, então vamos trabalhar o sector defensivo, mas não é só o sector defensivo, é todo o plantel... Vamos treinar esse sector defensivo para sofrer menos golos e não dar esses ataques cardíacos aos adeptos", referiu Matheus.