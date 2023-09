Matheus atinge marca histórica pelo Sp. Braga

No duelo com o Panathinaikos, em Atenas, Matheus igualou Quim no topo dos guarda-redes com mais jogos pelo Sp. Braga. Mas, hoje, vai chegar aos 300 encontros e isolar-se como guardião mais utilizado em toda a história dos arsenalistas.

"Ter a honra de vestir a camisola do Sp. Braga e atingir esse grande número é especial. Cheguei ao clube praticamente um garoto, com 21 anos, e conquistei coisas inesquecíveis", disse Matheus, de 31 anos, em declarações à sua assessoria.