Matheus: «Euro'2024? Quero fazer uma grande época e deixar na mão do selecionador...»

Matheus admite o sonho de se tornar internacional por Portugal, sendo que no próximo verão haverá Campeonato da Europa, onde a Seleção Nacional pode confirmar a presença já esta semana.O guarda-redes do Sp. Braga reforçou que está focado no trabalho que desenvolve diariamente no clube e, depois, a decisão caberá a Roberto Martínez. "Acho que todos os jogadores têm o sonho de ser chamados pela Seleção Nacional. Mas se no clube não estiver a sair-me bem isso não tem como se concretizar. Então o meu foco é no Sp. Braga, em fazer uma grande temporada e depois deixar na mão do selecionador que escolhe os melhores", afirmou Matheus, à margem de uma iniciativa do Sp. Braga numa escola."Coloquei metas junto com a minha família este ano, não vou dizer quais são, mas coloquei metas e saio todos os dias para trabalhar em busca dessa meta e no fim da época eu creio que vou colher esses frutos", referiu ainda o guarda-redes, de 31 anos.