Matheus faz mea culpa pela derrota do Sp. Braga: «Nada me saiu bem hoje...»

Matheus não ficou bem na fotografia da derrota do Sp. Braga com o Farense, este sábado, por 3-1. O guardião arsenalista protagonizou uma exibição desastrada e, no seguimento, utilizou as redes sociais para se penitenciar.





"Nada me saiu bem hoje. Assumo a minha responsabilidade", atirou, apontando desde logo o caminho a seguir por todo o grupo: "Agora é trabalhar muito, para voltarmos mais fortes já no próximo jogo. Juntos, vamos dar a volta a isto."O Sp. Braga recebe o Nápoles, na próxima quarta-feira, na 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.