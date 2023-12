Matheus: «Orgulhoso desta família que fez esta campanha»

Titular na baliza do Sp. Braga, Matheus assinou uma boa atuação em casa do Nápoles , mas na sua análise ao jogo assume que trocaria esse bom desempenho individual por uma vitória."Fico feliz por ajudar a equipa, mas trocava as defesas por outro resultado. Entrámos bem, mas num lance de infelicidade sofremos golo. Depois tentámos jogar, mudar o jogo, mas infelizmente não conseguimos. Triste pelo resultado, mas orgulhoso desta família que fez esta campanha", começou por comentar, à DAZN.O guardião assume que o golo inaugural acabou por ser decisivo. "A primeira oportunidade de golo foi nossa, do Bruma. Talvez se a bola entrasse fosse diferente. Agora é descansar, domingo temos outro jogo pela frente. Triste pelo resultado, mas orgulhoso da equipa", frisou.Por fim, a Liga Europa... sem grandes antevisões. "Pensamento está no domingo, deixar a Liga Europa para depois."