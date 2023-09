Matheus reafirma vontade de jogar por Portugal: «Espero poder ser chamado brevemente»

Em Portugal desde 2014, Matheus tem já cidadania portuguesa e, por ainda não ter atuado pelo Brasil, pode atuar pela Seleção Nacional. O desejo do guardião do Sp. Braga, de 31 anos, não é novo e esta quinta-feira, em entrevista à 'Gazzetta dello Sport', voltou a ser frisado pelo próprio."Nunca aconteceu ir à seleção brasileira. Estive perto de ser convocado para os Jogos Olímpicos em 2020 [pelo Brasil]. Consegui a cidadania portuguesa e espero poder ser chamado brevemente. Mas o importante para mim é estar bem no clube e atingir os objetivos propostos, para poder dar alegrias aos nossos adeptos", declarou o guardião, que atua no Sp. Braga desde que chegou ao nosso país em 2014, proveniente do América Mineiro.Questionado ainda sobre as suas referências na baliza, Matheus tem quatro nomes da atualidade... e três históricos. "Nos dias de hoje, os meus compatriotas Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Man. City. Mas também gosto do Diogo Costa, do FC Porto, e do Rui Patrício, da Roma. Em Itália lembro-me do Dida e do Júlio César, que fizeram história nos clubes de Milão. E depois, claro, o Buffon. Mas eles são de um nível top".