Matheus: «Tenho alguns títulos mas não me acomodo, quero mais»

O Sp. Braga estreia-se na Taça de Portugal na próxima semana, no dia 19, com um encontro diante do Rebordosa, do Campeonato de Portugal. Será o arranque numa nova prova, onde os guerreiros foram finalistas vencidos na época passada."O objetivo na Taça é conquistar a Taça, sinceramente. Mas respeitando cada adversário. É muito difícil jogar em Rebordosa, temos de ir com os pés no chão, humildes, respeitando o adversário mas procurando a passagem à fase seguinte", afirmou o guarda-redes Matheus, durante uma visita do clube a uma escola.Questionado sobre metas pessoais, Matheus mostrou-se ambicioso. "Quero conquistar títulos por este enorme clube, marcar a minha história. Um jogador só fica marcado quando conquista títulos e bate recordes e eu tenho tentado, com trabalho e dedicação a cada época, fazer isso. Tenho alguns títulos mas não estou acomodado, quero mais e quero continuar a fazer história nesse grande clube", anotou Matheus, que cumpre a primeira temporada na Liga dos Campeões.A propósito, depois do mencionado duelo com o Rebordosa, os guerreiros vão receber... o Real Madrid. Mas Matheus garante que ninguém está a pensar nisso por enquanto: "Não, não. Aqui sempre olhamos jogo a jogo, então o próximo jogo é Rebordosa e vamos focar nesse jogo apenas."