"Milagres do guarda-redes" e o "autogolo desajeitado" que alegrou o Nápoles: a derrota do Sp. Braga na imprensa italiana

A vitória do Nápoles frente ao Sp. Braga (1-2) teve, obviamente, repercussão nos jornais desportivos italianos. As reações são unânimes: os azzurri escaparam por pouco ao empate e não tiveram uma exibição convincente frente aos bracarenses.





"Postes, barras, milagres do guarda-redes: tudo aconteceu em Portugal no primeiro jogo europeu de Rudi Garcia no banco do Nápoles. Os Azurri responderam ao Real Madrid, que venceu o Union Berlim, e com emoção conquistaram os três primeiros pontos europeus ao superar o Sp. Braga na estreia na Liga dos Campeões. No primeiro tempo vimos alguma produção ofensiva, mas na segunda parte o Nápoles desapareceu"."Nápoles vence o Braga por 2-1. Autogolo incrível de Niakaté decide no final""Autogolo desajeitado de Niakaté alegra o Nápoles""Vitória no último suspiro na estreia da Liga dos Campeões""Em Portugal, o sucesso dos campeões italianos foi difícil: a primeira parte foi boa, mas no segundo tempo os problemas demonstrados pelo Nápoles nos jogos anteriores ressurgiram"."Nápoles passa em Braga: um autogolo salva Rudi Garcia""Os azzurri derrotaram o Sp. Braga por pouco no final de um jogo dominado durante longos períodos, mas que esteve prestes a transformar-me numa chacota no final"