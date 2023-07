Negócio Zalazar: Sp. Braga assume ainda encargos de 1 milhão de euros

O Sp. Braga apresentou o médio Rodrigo Zalazar como reforço até 2028, a troco de 5 milhões de euros (que inclui mecanismo de solidariedade) e sendo fixada uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.Todos estes dados foram comunicados oficialmente à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), numa nota onde é ainda explicado que a SAD assume também encargos com a transferência no valor de 1 milhão de euros, o que, segundo apurámos, diz respeito à intermediação."A SPORTING CLUBE DE BRAGA – FUTEBOL, S.A.D., nos termos do artigo 29º Q do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a acordo com o FC SCHALKE 04 para a contratação a título definitivo do jogador RODRIGO ZALAZAR, bem como da totalidade dos seus direitos, pelo montante (transfer fee) de 5.000.000,00€ (cinco milhões de euros), onde já se inclui mecanismo de solidariedade.A SPORTING CLUBE DE BRAGA – FUTEBOL, S.A.D. suportará ainda encargos com a transferência e com a contratação do jogador que ascendem ao valor total de 1.000.000,00€ (um milhão de euros).Mais se informa que o jogador celebrou com a SPORTING CLUBE DE BRAGA – FUTEBOL, S.A.D. um contrato de trabalho desportivo válido por 5 (cinco) épocas desportivas que vigora até 30 de Junho de 2028, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de 50.000.000,00€ (cinquenta milhões de euros)."