Niakaté: «Adorava jogar na Liga dos Campeões»

O Sp. Braga arranca a temporada em busca do objetivo de entrar na Liga dos Campeões, uma meta que Niakaté sonha alcançar. Por esta altura, o trabalho feito na pré-temporada dá esperanças."Estamos na pré-época por isso é preciso trabalhar bem. Começámos bem ontem no jogo e agora é preciso continuar a melhorar para ficarmos ainda mais preparados para o início da temporada"."É mesmo muito importante chegarmos aos jogos oficiais preparados. Temos alguns amigáveis pela frente para preparar a época. Queremos chegar em forma e atacar a temporada da melhor maneira possível"."Adorava jogar na Liga dos Campeões. É o sonho de todos os jogadores e eu não sou diferente"."Sinto-me muito bem no Sp. Braga. O grupo acolheu-me muito bem desde o início. O treinador fala francês por isso também é mais fácil para mim. Já compreendo melhor o português e isso também me ajuda a comunicar com a equipa. A época anterior correu bem, mas queremos fazer ainda melhor".