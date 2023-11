Niakaté convocado para a seleção do Mali

Niakaté integra a convocatória do Mali para a dupla jornada de qualificação para o Mundial'2026 que se avizinha. O defesa-central do Sp. Braga foi chamado pelo selecionador Éric Chelle para os encontros com Chade e República Centro Africana.Ambos os desafios irão realizar-se no Mali, sendo que a receção a Chade será no dia 17 deste mês e, passados três dias, os malianos defrontarão a República Centro Africana.Niakaté tem duas internacionalizações pelo Mali, tendo feito a estreia diante do Sudão do Sul, em setembro passado, e repetido a utilização no particular com a Arábia Saudita, em outubro.