O onze do Sp. Braga para a receção ao Qarabag: Ricardo Horta de fora

O Sp. Braga recebe o Qarabag, às 20h00, na 1.ª mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Estas são as escolhas de Artur Jorge para este encontro, estando confirmada a ausência de Ricardo Horta devido a problemas físicos.Matheus, Victor Gómez, Paulo Oliveira, Niakaté, Borja; Álvaro Djaló, Vítor Carvalho, João Moutinho e Zalazar; Abel Ruiz e Banza.Suplentes: Tiago Sá, Hornicek, Serdar, José Fonte, Ndour, Roger Fernandes, Mendes, Rony Lopes, Pizzi, Chissumba, Yan Said e Soumaré.Lunev; Silva, Mustafazade, Huseynov e Jafarguliyev; Júlio Romão, Jankovic, Leandro Andrade, Zoubir, Benzia e Juninho.Suplentes: Gugeshashvili, Ramazanov, Medvedev, Keyta, Xhixha, Isaev, Bayramov, Huseynov, Andrade, Medina e Akhundzade.Siga o jogo AQUI