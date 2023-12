O onze do Sp. Braga para o jogo com o Nápoles

O Sp. Braga joga no terreno do Nápoles, às 20h00, em jogo da 6.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões. Estas são as escolhas de Artur Jorge para esta partida.: Matheus; Victor Gómez, Serdar, José Fonte e Cristian Borja; Zalazar, Ricardo Horta, João Moutinho; Bruma, Pizzi e Banza: Tiago Sá, Hornícek, Al Musrati, Abel Ruiz, André Horta, Roger Fernandes, Paulo Oliveira, Mendes, Vitor Carvalho, Adrián Marín, Rony Lopes, André Castro: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Natan; Zambo Anguissa, Lobotka e Zielinski; Politano, Kvaratskhelia e Osimhen: Contini, Gollini, Elmas, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrøm, Østigård, Zanoli, Gaetano e RasSiga o jogo AQUI