O onze do Sp. Braga para o jogo com o Qarabag

O Sp. Braga visita este domingo o Qarabag, às 17h45, em partida da 2.ª mão do playoff da Liga Europa, onde terá uma missão difícil pela frente depois de ter perdido a 1.ª mão, em casa, por 4-2. Consulte as opções de Artur Jorge para o encontro, bem como as escolhas de Gurban Gurbanov.Lunev, Jafarguliyev, Huseynov, Mustafazade e Vesovic; Jankovic, Júlio Romão, Leandro Andrade, Zoubir; Benzia e Juninho.Suplentes: Gugeshashvili, Ramazanov, Silva, Medvedev, Keyta, Xhixha, Isaev, Bayramov, Huseynov, Andrade, Medina e Akhundzade.Matheus, Victor Gómez, Paulo Oliveira, Niakaté e Borja; Pizzi, Zalazar, Moutinho e Roger Fernandes; Abel Ruiz e Banza.Suplentes: Tiago Sá, Hornicek, Serdar, José Fonte, Bruma, Ndour, Álvaro Djaló, Mendes, Vitor Carvalho, Rony Lopes, Chissumba e Soumaré.Siga o jogo AQUI