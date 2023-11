O onze do Sp. Braga para o jogo com o Union Berlin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sp. Braga recebe o Union Berlim, às 20h00, em jogo da 5.ª jornada do grupo C da Liga dos Campeões. Estas são as escolhas de Artur Jorge para este encontro.Matheus; Victor Gómez, José Fonte, Niakaté e Borja; Victor Carvalho, João Moutinho e Zalazar; Álvaro Djaló, Ricardo Horta e Banza.Suplentes: Tiago Sá, Hornicek, Saatçi, Abel Ruiz, André Horta, Roger, Paulo Oliveira, Joe Mendes, Adrián Marín, Rony Lopes, Pizzi e André CastroSiga o jogo AQUI