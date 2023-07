Oficial: Adrián Marín é reforço do Sp. Braga

O Sp. Braga oficializou a contratação de Adrián Marín, lateral-esquerdo que chega do Gil Vicente e assina até 2026. Como o nosso jornal já havia noticiado, o acordo implica o pagamento de 500 mil euros por 70 por cento do passe, ficando Marín protegido por uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.O jogador, de 26 anos, fez 37 jogos pelos gilistas, sendo que em 2021/22 passou pelo Famalicão. Vai apresentar-se no arranque da pré-época do Sp. Braga, cuja data deve ser conhecida esta semana.