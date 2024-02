Oficial: Al Musrati é reforço do Besiktas de Fernando Santos e rende grande encaixe ao Sp. Braga

Güç ?

Besiktas'a hos geldin Al-Musrati! pic.twitter.com/9nDqMpZj0x — Besiktas JK (@Besiktas) February 9, 2024

Al Musrati vai ser jogador do Besiktas, num negócio que vai render mais um grande encaixe ao Sp. Braga. O acordo entre clubes prevê um empréstimo até ao final da presente temporada, com uma cláusula de compra obrigatória até ao final desse período.Pela cedência, os turcos vão desembolsar 1 M€, tendo depois de pagar 11 M€ para ficar com o jogador a título definitivo. Deste modo, 12 M€ já estão garantidos, mas este valor até pode chegar aos 14,5 M€, se Al Musrati cumprir os objetivos definidos."O SC Braga informa ter chegado a acordo com o Besiktas (Turquia) para a cedência por empréstimo do jogador Al Musrati até final da corrente temporada (com o pagamento imediato de 1 milhão de euros), estando contemplada uma cláusula de compra obrigatória, fixada em 11 milhões de euros. A estes valores acrescem mais 2,5 milhões de euros, mediante objetivos coletivos. Em resumo, a transferência em definitivo do jogador cifra-se em 12 milhões de euros + 2,5 milhões de euros em objetivos", pode ler-se no comunicado entretanto publicado pelo Sp. Braga.Al Musrati representava o Sp. Braga desde 2020/21 e estava em Portugal desde 2016/17.