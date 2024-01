Oficial: Cher Ndour reforça Sp. Braga até final da temporada

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por SC Braga (@sportingclubedebraga)

O Sp. Braga oficializou esta segunda-feira a contratação de Cher Ndour, que chega por empréstimo do PSG até final da presente temporada sem opção de compra. O médio de 19 anos, que em julho do ano passado deixou o Benfica para rumar a França, vai vestir a camisola número '10' dos guerreiros e já esteve às ordens de Artur Jorge esta manhã.Recorde-se que, esta temporada, Cher Ndour participou em apenas quatro jogos da equipa principal do PSG, onde contribuiu com um golo.