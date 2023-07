Oficial: Promessa Kauan Kelvin blindado pelo Sp. Braga com cláusula de 30 milhões de euros

É oficial: Kauan Kelvin já cumpriu todas as formalidades para ser confirmado em absoluto como reforço do Sp. Braga, sendo que a SAD arsenalista fez questão de confirmar com números a sua esperança neste jovem médio de apenas 18 anos, blindando a pérola ainda por lapidar com uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros.Kelvin está em Braga há dois dias, finalizou hoje a habitual bateria de testes médicos e assinou um contrato de longa duração de cinco anos com os arsenalistas, ou seja até 2028. Algo que comprova também a natureza da aposta dos minhotos naquele que é visto como uma das maiores promessas do futebol brasileiro.O Sp. Braga há muito que tinha Kauan Kelvin referenciado e aproveitou a oportunidade de negócio, uma vez que o jogador estava em conflito com os responsáveis do Grêmio de Porto Alegre precisamente por causa da renovação de contrato que não chegou a confirmar-se.Kelvin era a figura dos sub-20 do Grêmio, onde marcou 13 golos em 33 jogos no último ano e meio, e ainda chegou a realizar dois jogos pela equipa principal . O contrato da jovem promessa, que também chegou a ser associada ao FC Porto, terminava em janeiro e o Sp. Braga antecipou-se, chegando a acordo com o clube de Porto Alegre para a compra da totalidade do passe por 1 milhão de euros!