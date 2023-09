Olímpico de Berlim vai encher para o Union-Sp. Braga

O Union Berlin-Sp. Braga, da 2.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, vai ter casa cheia. O jogo será disputado no Estádio Olímpico de Berlim, às 17h45 da próxima terça-feira, e o clube germânico já anunciou que os ingressos disponíveis para os adeptos da casa esgotaram.Mas há mais disponíveis, isto porque, de acordo com nota emitida no site do Union, a zona destinada aos adeptos do Sp. Braga não vai esgotar e, como tal, há novos sectores abertos ao público alemão. O Union confirmou que já foram vendidos 71.260 bilhetes, mas o número vai aumentar até à hora de jogo.Esta é a estreia caseira do Union Berlin na fase de grupos da Liga dos Campeões, depois da derrota por 1-0 no Santiago Bernabéu, frente ao Real Madrid. Já o Sp. Braga perdeu a jornada inaugural, em casa, diante do Nápoles, por 2-1.