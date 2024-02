Paulo Oliveira espera limpar imagem na receção ao Qarabag: «O último jogo não espelha a filosofia do clube»

O Sp. Braga recebe esta quinta-feira, a partir das 20h00, o Qarabag, na primeira-mão do playoff de apuramento dos oitavos-de-final da Liga Europa. Paulo Oliveira, central dos arsenalistas, acredita que o plantel já esqueceu a derrota pesada sofrida na casa do Sporting."Nós, jogadores, vivemos dos resultados e do que é o próximo jogo e sempre que acontece um resultado menos bem conseguido em que os nossos objetivos não foram atingidos, queremos competir o mais rapidamente possível. Trocamos de competição, mas não de mentalidade. Estamos cientes do que podemos encontrar, embora seja uma equipa um pouco mais desconhecida para os portugueses, no seu campeonato interno praticamente não tem muita concorrência, tem vários jogadores que já jogaram no nosso campeonato o que ajuda a conhecer melhor o Sp. Braga, esperamos um jogo complicado. Queremos agarrar-nos uns aos outros e fazer um grande resultado"."Um bom resultado seria 5-0 ou 6-0, com o Qarabag ou com o Real Madrid, mas temos que ter consciência de que é uma eliminatória e não um jogo, nada vai ficar decidido amanhã. Quanto mais rigorosos e competitivos formos mais margem teremos para o próximo jogo e a jogar em casa temos uma janela de oportunidade boa para isso"."Sem dúvida que somos todos profissionais, uns há mais tempo que outros, e somos homens que sabemos lidar com a adversidade. Sabemos que não fizemos um jogo ao nível do que queremos e que podemos. A partir de agora não temos outro caminho de encarar este jogo não como uma tábua de salvação, mas para repor a nossa verdade porque o resultado do último jogo não espelha o que nós trabalhamos e o que é a filosofia do clube, vamos tentar mostrar a nossa força e a nossa qualidade para seguir em frente numa prova que é tão importante para nós todos."Mais do que justiça ou do processo defensivo, vivemos muito do que são os factos. O que leva a sofrer mais ou menos golos somos nós durante a semana a tentar corrigir [os erros]. No final de contas, a mim o que me importa é os pontos e ganhar, claro que prefiro sem sofrer golos e o nosso treinador dirá a mesma coisa, mas o futebol não é matemática e estamos em constante evolução. Ainda bem que temos coisas para melhorar e é nisso que nos focamos".