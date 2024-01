Paulo Oliveira: «Sp. Braga tem mostrado competência para lutar ao mais alto nível por troféus»

Paulo Oliveira não tem dúvidas de que o Sp. Braga está no caminho certo para acrescentar mais troféus ao museu do clube, depois da Allianz Cup conquistada no fim-de-semana, em Leiria. Em declarações à entrada para a gala Legião de Ouro, na noite desta segunda-feira, em Braga, o central destacou a importância dessa conquista e aquilo que pode transportar para a carreira no campeonato."Acima de tudo, nas últimas épocas, o Sp. Braga tem mostrado competência para lutar ao mais alto nível por troféus no nosso país. É um pouco o capitalizar dessa competência, é mostrar que temos armas para poder defrontar qualquer equipa, e só com trabalho e consistência é que os resultados poderão continuar assim", referiu Paulo Oliveira.O experiente central considera que se tem assistido a uma aproximação do Sp. Braga aos três grandes, lembrando o trabalho que tem sido feito para o encurtar dessas diferenças."Não é de agora, é notório, não apenas a nível nacional como também internacional, esse reconhecimento que tem sido público. Por vezes, um ano ou dois bons alguns clubes conseguem fazer, mas uma década de consistência já é muito complicado, já não é uma questão de sorte, é uma questão de competência e o continuar do trabalho sério das pessoas que estão à frente do clube", realçou Paulo Oliveira, aproveitando a oportunidade para enaltecer a qualidade do plantel, que mistura experiência e juventude. As boas atuações na Europa ajudam a projetar a equipa."O Sp. Braga, sendo reconhecido e valorizado na Europa, individualmente também seremos todos valorizados. Temos uma equipa com muita experiência, mas também jovens a emergir com uma qualidade tremenda. Para todos é benéfica essa presença na Europa, a presença assídua nos lugares da frente no campeonato, é um caminho de crescimento que se está a fazer e sustentado", fez questão de evidenciar.