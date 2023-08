Pizzi antevê jogo com o Panathinaikos: «Estamos tranquilos, confiantes e com vontade que comece»

Pizzi foi o porta-voz das ambições do plantel do Sp. Braga para o jogo da 2.ª mão do playoff da Liga dos Campeões. Em antevisão à partida com o Panathinaikos, o internacional português lançou os dados e garantiu uma equipa confiante e em busca da vitória."A equipa está tranquila, confiante, com muita vontade que o jogo comece. Fizemos uma semana de trabalho muito boa, com qualidade, com todos focados e a dar o máximo, a preparar da melhor forma o jogo, sabendo de antemão que vai ser muito complicado. Agora é descansar, focar no treino, descansar a seguir e preparar o jogo da melhor forma. Tenho a certeza de que a equipa vai dar uma grande resposta dentro de campo.""Pontos fracos guardamos para nós. Estivemos a analizar o jogo da 1.ª mão, sabemos pontos a explorar, sítios por onde podemos entrar e fazer mossa na defesa adversária, mas temos de deixar para nós. Como já disse, o jogo da 1ª mão foi difícil, foi definido por detalhes. Sabemos que o Panathinaikos quer muito entrar na Liga dos Campeões. Qualquer clube, jogador ou treinador quer lá estar. O mais importante é o foco na nossa equipa, no que temos para fazer e acho que vai passar muito por aí. Quem errar menos e estiver mais concentrado e mais focado vai pasar. O nosso maior desejo é que seja o Sp. Braga.""Eu acho que o Panathinaikos já deu provas do que pode fazer. Não se resume só à capacidade de luta e crença. Demonstraram contra o Marselha e o Dnipro e também em Braga que têm bons jogadores. São uma equipa consistente, na frente têm jogadores rápidos, jogadores agressivos e temos de estar preparados, seja no primeiro minuto, seja nos últimos. É importante desempenharmos as nossas tarefas da melhor forma possível. Temos noção de que vamos apanhar um ambiente forte para a parte deles e temos de estar focados, sabendo que têm pontos fortes e alguns pontos fracos que podemos explorar. A equipa está preparada para conseguir vencer e passar."