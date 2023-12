Pizzi: «Importante foi a passagem»

Pizzi, médio do Sp. Braga, considerou que os minhotos podiam ter marcado mas golos mas no final o objetivo principal estava conseguido: "O importante foi a passagem."

O experiente jogador sublinhou a forma como a equipa nunca facilitou. "Entrámos com uma atitude muito positiva e vontade de resolver o jogo o mais rápido possível. Fomos muito eficazes na 1ª parte e fizemos golos. Na 2ª podíamos ter feito mais um golo ou dois, antes do Nacional marcar. No geral foi um bom jogo da nossa parte e estamos muito felizes por estar na final four da Taça da Liga", resumiu.

O internacional português ainda deixou palavras elogiosas para o adversário. "Estão a jogar muito bem e a fazer uma grande segunda Liga. Sabíamos que nos iam causar dificuldades, mas estivemos sempre tranquilos."