Pizzi não poupa nas críticas: «Assim a nossa Liga não vai evoluir»

Pizzi não escondeu o desconforto que o empate (1-1) frente ao Chaves proporcionou no plantel bracarense. "Obviamente não era o resultado pretendido, mas pouco há a dizer sobre a entrega da equipa. Infelizmente, a bola não entrou", começou por desabafar o internacional português, à Sport TV, para em seguida analisar o encontro. "Sabíamos que o Chaves vinha defender em bloco médio baixo e tentaria aproveitar as transições. A primeira parte foi equilibrada, mas regressámos bem do intervalo e conseguimos chegar ao golo. Só que sofremos o empate na sequência de um lance de bola parada. Infelizmente a bola não voltou a entrar, porque tivemos muitas ocasiões", justificou.

O médio, de 34 anos, que foi titular na equipa de Artur Jorge, fez também questão de mostrar o seu desconforto relativamente às constantes interrupções que a partida sofreu durante o tempo de compensação concedido pelo árbitro e teve um discurso em tom crítico. "Também pouco tempo se jogou dos nove minutos de tempo extra... Assim, enquanto permitirmos isto, a nossa Liga não vai evoluir. Respeitamos o Chaves e percebemos o quão importante este ponto é para eles, mas o espetáculo futebol é mais importante", concretizou.