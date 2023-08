Pizzi reencontra-se com Samaris na Grécia: «Amizades boas que o futebol nos dá»

Pizzi e Samaris reencontraram-se, esta segunda-feira, em Atenas. O médio do Sp. Braga está na capital grega com o emblema minhoto para disputar a 2.ª mão do playoff da Liga dos Campeões, diante do Panathinaikos, e o grego aproveitou a ocasião para visitar o amigo e antigo colega de equipa no Benfica."Amizades boas que o futebol nos dá. Gosto muito de ti, Gregorakis", escreveu o internacional português.