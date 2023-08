Pizzi: «Tenho muitos jogos na Champions, mas nenhum pelo Sp. Braga. Esse é o meu objetivo»

Pizzi foi uma das figuras do Sp. Braga no triunfo bracarense sobre o Backa Topola, por 3-0, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ao apontar um dos três golos que deixam os arsenalistas mais perto do playoff.

"Era muito importante vencer e não sofrer golos. Conseguimos isso e entrámos muito forte desde o primeiro momento, a pressionar alto o adversário. Sabíamos que eles tentavam sempre sair a jogar desde trás, portanto tentámos pressionar logo na saída de bola, recuperámos algumas bolas, fomos muito agressivos no último terço. Vitória justa da nossa parte. Agradecer ao público que esteve aqui em massa, são o 12.º jogador. Vitória muito justa e agora é descansar e virar o foco para o jogo de sexta-feira, onde tentaremos entrar com a mesma mentalidade de hoje", começou por dizer o criativo do Sp. Braga, em declarações aos microfones da Sport TV no final do encontro.





"Como já referi, sabíamos que tentavam ao máximo sair a jogar com os centrais e com os dois médios a vir buscar jogo, conseguimos anular isso da melhor maneira. Fizemos uma boa preparação para o jogo e os jogadores em campo fizeram o que a equipa técnica pediu. A demonstração de tudo isso foi o resultado. Não podemos pensar que a eliminatória está fechada, porque ainda vamos jogar no campo adversário, noutro país e sabemos que os adeptos lá são muito fervorosos. Vamos ter essa atenção, mas para já vamos preparar o Famalicão e depois pensar nesse encontro.""Resultado dá-nos algum conforto, mas a eliminatória não está fechada. Ganhar 3-0, no primeiro jogo em casa, da forma como jogamos, claro que nos dá moral e confiança para o que aí vem. Sabemos que isto ainda está a começar, vamos ter o próximo jogo em casa com o Famalicão que vai ser complicado, com uma equipa com grandes jogadores e bom treinador, portanto temos de descansar bem porque vamos ter jogos de dois em dois dias.""Tenho 33 anos e muitos jogos na Liga dos Campeões, mas não tenho nenhum pelo Sp. Braga. É esse o meu objetivo, o objetivo deste grupo de trabalho e vamos fazer tudo para o conseguir alcançar", terminou.