Qatar Sports Investments reforça posição na estrutura acionista da SAD do Sp. Braga

O Relatório e Contas da SAD do Sp. Braga, cujo exercício de 2022/23 fechou com lucro de 20,3 milhões de euros, retrata um pormenor até aqui desconhecido: a Qatar Sports Investments (QSI), que entrou para o capital social da SAD no outono de 2022, adquirindo os 21,67% das ações que pertenciam à Olivedesportos, reforçou entretanto a sua posição, passando agora a deter 29,60%, com a percentagem dos "outros" acionistas a ter baixado dos 24,31 para os 16,37%.Segundo o documento, agora é esta a divisão da estrutura acionista da SAD: SC Braga com 36,99% das ações; QSI com 29,60%; Sundown Investments mantém-se com os 17,04%; "outros" com 16,37%. Significa isto que a QSI comprou ações a pequenos acionistas, mantendo ainda assim uma posição minoritária na SAD, para não violar as normas da UEFA relativamente à propriedade de mais do que um clube (QSI é dona do Paris Saint-Germain)."Conforme facilmente se depreende da análise do quadro anterior, saliente-se que, no decurso do exercício em análise, a sociedade Qatar Sports Investments (QSI), com sede em PO Box 24926, Doha, Qatar, registada no Ministério da Economia do Qatar com o n.º 28232, outorgou um contrato com a sociedade Olivedesportos SGPS, S.A. para a aquisição de 260.000 ações escriturais e nominativas de Categoria B da Braga SAD, que correspondem à constituição de uma participação qualificada de 21,67% dos respetivos capital social e direitos de voto (entretanto reforçada conforme se consegue percecionar pela análise do quadro acima exposto). A este respeito, importa ainda notar que os aludidos direitos de voto se afiguram identicamente imputáveis ao Estado do Qatar, enquanto entidade controladora da QSI", lê-se no Relatório e Contas da SAD.