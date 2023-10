Quim dá receita para Sp. Braga surpreender Real Madrid: «É possível um resultado positivo»

Quim contou numa entrevista ao jornal espanhol 'As' que os adeptos do Sp. Braga estão "ansiosos" para verem a sua equipa defrontar o Real Madrid esta noite (20h00), na fase de grupos da Liga dos Campeões. O antigo guarda-redes dos arsenalistas e do Benfica fala num ambiente de grande "entusiasmo" e não esconde a esperança de ver os minhotos protagonizarem uma surpresa, embora reconheça que o jogo não será fácil para a formação portuguesa."Sabemos quem é o favorito e o potencial que tem. É indiscutível. Será um encontro muito difícil para o Sp. Braga, mas o sonho de fazer um grande jogo está vivo em todos os jogadores e adeptos", explica Quim, de 47 anos, visivelmente entusiasmado."A força do Sp. Braga está no seu coletivo", acrescenta o antigo guarda-redes. "É um grupo bem montado, sólido e compacto. A partir daí, se há uma figura que se destaca é o capitão, Ricardo Horta, um avançado muito perigoso. Muitas das esperanças de a equipa conseguir um resultado positivo estão depositadas nele."Quim constata ainda a existência de "uma luta desigual de orçamentos" mas avisa: "Temos jogadores com muita qualidade além do Ricardo Horta. O Bruma, o Abel Ruiz ou o Djaló estão num grande momento."Sobre a estratégia, o antigo internacional português diz que "não há mistério". "Antes de mais há que defender bem, com linhas juntas e concentração máxima. A partir dessa base, a ideia será recuperar bolas e lançar contra-ataques para tentar surpreender o Real Madrid."E acrescenta: "O entusiasmo é grande. Por isso, apesar da dimensão do Real Madrid, penso que se pode conseguir algo positivo. Não sei se um empate ou uma vitória, mas penso que podemos evitar a derrota se fizermos um bom jogo."