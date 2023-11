Real Madrid-Sp. Braga, 3-0: o duelo em 5 factos

757

11

14

121

17

, numa partida na qual adestaca os seguintes dados.Medo do Real Madrid? Nenhum. O Sp. Braga entrou no Bernabéu disposto a discutir o jogo e acumulou 757 ações com bola, o máximo dos arsenalistas esta época, batendo largamente a média da temporada (695).A qualidade individual também esteve do lado minhoto. Os bracarenses partiram para cima do adversário e acumularam 18 tentativas de drible e 11 tiveram sucesso, batendo o anterior máximo bracarense de nove na Champions 2023/24.O Sp. Braga também pressionou bastante os blancos e alcançou o excelente número de 14 ações defensivas no meio-campo contrário, quando o seu anterior máximo na prova era de nove e a média de 7,3 por jogo.Velhos são os trapos. João Moutinho pode já não estar no pico da carreira, aos 37 anos, mas no Bernabéu assumiu a batuta e terminou a sua participação com 121 ações com bola, máximo da partida, mais 25 que Toni Kroos, o segundo.Vinícius Jr. foi a figura do encontro, com um golo e uma assistência, e aproveitou a noite inspirada para somar 17 ações com bola na área contrária, novo máximo desta Champions, batendo as 16 de Lautaro Martínez contra o Benfica.