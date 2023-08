Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rica folha de serviço do capitão Horta Internacional português com grande impacto no plano ofensivo: cinco assistências em três jogos





PILAR. Ricardo Horta vinca influência no processo de jogo

• Foto: josé gageiro / movephoto