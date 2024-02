Ricardo Horta em dúvida para o duelo com o Qarabag

Ricardo Horta é a grande dúvida de Artur Jorge para o jogo desta quinta-feira, frente ao Qarabag, no duelo da primeira mão do playoff de apuramento para os oitavos-de-final da Liga Europa.O capitão dos arsenalistas tem um problema físico e não estará presente no treino que decorre a partir das 16h30 na Cidade Desportiva do Sp. Braga.Recorde-se que Artur Jorge não pode contar com Bruma e Adrián Marín, ambos lesionados, mas Serdar já recuperou de uma lesão traumática na perna direita que o impediu de ser opção para Alvalade.O central turco, de resto, está hoje de parabéns e foi ao famoso 'túnel' para ser brindado pelos seus companheiros antes do início do treino desta tarde.