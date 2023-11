Ricardo Horta: «Enquanto matematicamente for possível, vamos tentar lutar pelo apuramento»

Ricardo Horta afirmou que o penálti falhado por Álvaro Djaló foi determinante para o Real Madrid vencer o jogo (3-0), mas fez questão de frisar que o Sp. Braga vai-se bater até ao final pelo apuramento para os oitavos de final da Champions."Custa sempre. Sabíamos que ia ser difícil. O Real Madrid é uma equipa com qualidade, com talento, é a mais titulada da prova, mas entrámos fortes. Conseguimos o penálti, infelizmente falhámos, não sabemos o que ia acontecer se marcássemos. O Real reagiu e ficou por cima do jogo e marcou. Não disse nada de especial ao Álvaro. Ele é o escolhido para marcar os penáltis, já marcou, mas é assim. Só falha quem marca. Aconteceu ao Álvaro e no próximo vai assumir e fazer golo. Enquanto matematicamente for possível o apuramento, vamos tentar lutar por ele, sabendo que temos dois jogos difíceis. Estamos aqui para bater-nos nesses jogos e tentar conquistar vitórias", referiu o internacional português à DAZN.Quanto a João Moutinho também deixou uma palavra de alento ao grupo. "O míster pediu coletivamente para sermos uma equipa forte, porque sabíamos que o Real Madrid queria aproveitar as bolas nas costas, pelos jogadores rápidos. Saíram daí os golos, podíamos ter feito mais, mas no futebol há sempre pequenos erros. Temos dois jogos, vamos fazer o que sempre fizemos, para jogar e ganhar o resto, porque temos uma palavra a dizer", disse o médio português, analisando depois a derrota frente aos merengues: "Claro que vinhamos aqui a saber a dificuldade, mas com o espírito muito aberto. Podíamos conseguir aqui um excelente resultado, mas não conseguimos concretizar a primeira ocasião. Não conseguimos e depois, individualmente, perdemos o controlo. Sabíamos que, depois dos outros dois golos, abririamos muito mais espaço e jogadores como os do Real aproveitam tudo. Nos tentámos, mas eles controlaram, defenderam bem e o guarda-redes deles esteve bem também."