Ricardo Horta: «Era essencial ganhar os 3 pontos»

O Sporting de Braga bateu este domingo por 4-1 o Boavista, que sofreu a primeira derrota na Liga Betclic. Ricardo Horta, autor de dois golos, destacoiu que "o essencial era voltar às vitórias"."Dois jogos sem ganhar para nós já é muito. Sentimos que era essencial ganhar os três pontos e o objetivo foi conseguido. Trabalhar em cima de vitórias dá sempre outro alento e agora vamos preparar o próximo jogo, difícil com o E. Amadora, da melhor maneira para conquistar mais três pontos. Fico com a convicção que estávamos bem no jogo, mas claro que jogar 11 contra 10 nos favorece. Na 2ª parte, viemos com outra alma e não permitimos tantos contra-ataques, corrigimos isso, conseguimos avolumar o resultado e conseguir uma boa vitória", considerou.Rodrigo Zalazar, por sua vez, referiu: "Foi um jogo difícil que tínhamos de ganhar, porque vínhamos de duas derrotas. A equipa jogou muito bem e conseguiu a vitória em casa, que era muito importante".