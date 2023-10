Ricardo Horta falha Rio Ave por lesão mas vai à Seleção Nacional

Devido a um problema físico de última hora, Ricardo Horta, capitão do Sp. Braga, está fora das opções de Artur Jorge para o duelo desta tarde com o Rio Ave, com início marcado para as 18 horas, no Municipal de Braga.Ainda assim, a lesão não retirou o criativo das opções de Roberto Martínez, selecionador nacional, e vai apresentar-se no arranque dos trabalhos na Cidade do Futebol, onde será reavaliado pela departamento clínico da Seleção Nacional.