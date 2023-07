Ricardo Horta fecha onze do ano da Liga Bwin

Ricardo Horta é o nome que fecha o onze do ano da Liga Bwin, que a Liga Portugal tem vindo a desvendar na última semana. O avançado do Sp. Braga voltou a ser preponderante na época dos arsenalistas, destacando-se como uma das figuras da competiçãoNa sua sétima época ao serviço dos 'Guerreiros do Minho', o capitão bracarense foi titular nos 30 jogos em que foi opção na competição, registando 14 golos marcados e seis assistências.Ricardo Horta, 28 anos e natural de Almada, somou 2850 minutos ao longo da temporada, na qual recebeu oito distinções de homem do jogo.