Ricardo Horta feliz com vitória mas aponta: «Temos de ser mais matreiros, ter mais consistência»

Ricardo Horta marcou um dos golos do Sp. Braga na vitória (4-2) diante do Chaves. No final do encontro, o internacional português mostrou-se satisfeito com o triunfo, mas apontou alguns aspetos a melhorar no futuro."Começámos bem, era a estratégia entrar fortes para marcarmos e estarmos por cima do jogo e a controlar, mas o Chaves conseguiu dar a volta. É algo que temos de aprender. Temos de ser mais matreiros, ter mais consistência. Aconteceu com o Famalicão e agora outra vez. Esperemos que não volte a acontecer. A seguir, tivemos de remar contra a maré e fizemos os golos que deram uma merecida vitória", referiu à Sport TV, tendo ainda realçado a confiança que este triunfo vem dar à equipa de Artur Jorge."As vitórias dão sempre confiança. Sabemos que temos jogo difícil na quarta, mas o mais importante é descansar bem e apresentarmo-nos da melhor forma", concluiu.