O Sp. Braga prosseguiu com os trabalhos de pré-temporada, esta segunda-feira, e logo com uma grande novidade. É que Ricardo Horta, avançado e capitão dos arsenalistas, já marcou presença no treino matinal.Cumprido um período de férias, o camisola 21 dos minhotos já se juntou ao grupo às ordens de Artur Jorge.